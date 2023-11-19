Rợn người khi phát hiện sinh vật có hình dạng kỳ quái trên đường gây hoang mang dư luận và sự thật bất ngờ

Hình ảnh được Google Street View đã ghi lại được một sinh vật có hình dáng giống con người, nhưng ở trong trạng thái khỏa thân. Tuy nhiên, sự thật lại khiến người xem bất ngờ khi nhiều cư dân mạng đã tranh cãi về việc sinh vật này là gì và nó có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ đơn giản là một sản phẩm đồ họa.
Đời Sống 04:56 19/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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