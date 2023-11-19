Người đàn ông sợ hãi khi phát hiện sinh vật lạ to dài nhưng không phải trăn đang trườn ra khỏi nhà vệ sinh

Sinh vật kỳ dị này xuất hiện trong một gia đình ở Alor Setar, Malaysia. Cả gia đình đã có một phen hú vía khi chứng kiến cảnh một sinh vật lạ đang trườn ra khỏi nhà vệ sinh. Nó dài khoảng 2 mét, thân hình rất béo và mập mạp. Đầu của nó rất nhỏ và có một cái đuôi ngắn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-so-hai-khi-phat-hien-sinh-vat-la-to-dai-nhung-khong-phai-tran-dang-truon-ra-khoi-nha-ve-sinh-631738.html