Mất lái khi đang bốc đầu xe, nam thanh niên lao thẳng vào đầu xe tải rồi văng xuống đường và cái kết

Sự việc xảy ra tại Bonfinópolis, bang Goiás, Brazil và đã được camera giám sát ghi lại. Thể hiện bốc đầu xe, nam thanh niên lao thẳng vào đầu xe tải di chuyển theo hướng ngược lại đi tới. Cú va chạm xảy ra khiến nam thanh niên văng xuống đường. Phát hiện sự việc, một người dân gần đó đã vội chạy tới xem xét tình hình và dìu nam thanh niên vào trong nhà.
Đời Sống 13:06 19/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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