Giật mình hoảng hốt trước pha dàn cảnh, tấn công nam thanh niên cướp 1.5 tỷ ngay trên phố, sự mạnh động khiến những người xung quanh sợ hãi

Rời ngân hàng rút 5 triệu Rupi (khoảng 1.5 tỷ đồng) rồi đi về nhà, nam thanh niên bất ngờ bị 15 đối tượng ép xe, tấn công tới tấp và cướp chiếc ba lô rồi tháo chạy. Sự việc xảy ra và được ghi lại bằng camera an ninh gần đó vào trưa ngày 24/8 ở Kampala, Uganda, Ấn Độ.
Đời Sống 08:09 25/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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