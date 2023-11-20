Dùng roi đuổi đánh con voi ăn hoa màu, nó ‘nổi điên’ quay lại trả thù, người đàn ông bỏ chạy thục mạng khiến dân làng sợ hãi

Sự việc xảy ra tại một cánh đồng ven con đường chạy qua thị trấn Karanjia, gần quận Mayurbhanj, bang Odisha, phía Đông Ấn Độ.Theo một nhóm người đàn ông đuổi con vật đi. Tuy nhiên, một người đàn ông đã quyết định đi tới gần con vật rồi dùng roi quất lên cơ thể nó, khiến nó “nổi điên” quay lại đuổi người đàn ông bỏ chạy thục mạng, cả làng một phen khiếp vía.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-roi-duoi-danh-con-voi-an-hoa-mau-no-noi-dien-quay-lai-tra-thu-nguoi-dan-ong-bo-chay-thuc-mang-khien-dan-lang-so-hai-631949.html