Đang đi dạo bãi biển thì xuất hiện sét, người phụ nữ đang đứng bất ngờ ngã xuống, người thân đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện đã tử vong

Đoạn clip được một người phụ nữ vô tình quay lại cho thấy một bà mẹ hai con đã thiệt mạng do bị sét đánh trúng trong chuyến du lịch cùng gia đình tới bãi biển ở Colombia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-di-dao-bai-bien-thi-xuat-hien-set-nguoi-phu-nu-dang-dung-bat-ngo-nga-xuong-nguoi-than-den-kiem-tra-thi-ta-hoa-phat-hien-da-tu-vong-631736.html