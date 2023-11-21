Bị đàn cầy mangut bao vây rồi tấn công, con rắn hổ mang chúa đã trèo lên cây lánh nạn và cái kết

Đoạn clip được người dân ghi lại ở Korba, bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy con rắn hổ mang chúa dài gần 4 mét đã bị đàn cầy mangut bao vây rồi tấn công. Tình thế cấp bách con rắn quyết định leo lên cây để tránh sự truy đuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-cay-mangut-bao-vay-roi-tan-cong-con-ran-ho-mang-chua-da-treo-len-cay-lanh-nan-va-cai-ket-632126.html