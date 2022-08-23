Vô duyên vơ cớ xô cô bé 12 tuổi ngã nhào xuống đất chỉ vì nổi máu "Hoạn Thư", cô bạn gái xấu tính nhận ngay kết đắng

Sự tình này xảy ra trước cửa một siêu thị trên đường Wilkes-Barre, Pennsylvania, Mỹ. Cô bé 12 tuổi đứng chờ bố ở bãi đỗ xe thì một thanh niên nọ lại xin snack và cô bé cho anh ta hẳn một gói. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu bạn gái anh này bất thình lình đi lại đẩy bạn trai ra xa rồi xô mạnh đến mức khiến cô bé ngã nhào. Cô bé bị thương ở tay sau khi ngã còn cô bạn gái vô duyên kia bị cáo buộc quấy rối.
Video 15:18 23/08/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu