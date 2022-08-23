Vô duyên vơ cớ xô cô bé 12 tuổi ngã nhào xuống đất chỉ vì nổi máu "Hoạn Thư", cô bạn gái xấu tính nhận ngay kết đắng

Sự tình này xảy ra trước cửa một siêu thị trên đường Wilkes-Barre, Pennsylvania, Mỹ. Cô bé 12 tuổi đứng chờ bố ở bãi đỗ xe thì một thanh niên nọ lại xin snack và cô bé cho anh ta hẳn một gói. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu bạn gái anh này bất thình lình đi lại đẩy bạn trai ra xa rồi xô mạnh đến mức khiến cô bé ngã nhào. Cô bé bị thương ở tay sau khi ngã còn cô bạn gái vô duyên kia bị cáo buộc quấy rối.

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