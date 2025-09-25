Tự nhổ tóc và nhai khi còn nhỏ, cô bé 9 tuổi phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ để lấy búi tóc ra khỏi dạ dày

Cô bé 9 tuổi, Megan và Lewis Goss ở Lenwade, Norfolk, Anh, đã phải đưa Sophia đến bệnh viện sau khi cô bé bất tỉnh vì đau bụng. Sophia đã trải qua 4 giờ phẫu thuật và thêm 10 ngày nằm viện sau khi các bác sĩ phẫu thuật lấy ra một búi tóc lớn.

