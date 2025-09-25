Thót tim cảnh tượng bé gái rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa tầng 13 và cái kết

Vào lúc 5h56 chiều 16/9, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một khu chung cư ở Lengshuijiang, Loudi, Hồ Nam, Trung Quốc, khi bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa ở tầng 13. Khoảng 4 phút sau, cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã cố định bé gái bằng dây an toàn và phá vỡ cửa sổ kính tầng 13 để kéo bé vào trong an toàn.

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

