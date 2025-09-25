Thót tim cảnh tượng bé gái rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa tầng 13 và cái kết

Vào lúc 5h56 chiều 16/9, một vụ tai nạn đã xảy ra tại một khu chung cư ở Lengshuijiang, Loudi, Hồ Nam, Trung Quốc, khi bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 20 xuống mái che mưa ở tầng 13. Khoảng 4 phút sau, cảnh sát và lính cứu hỏa đã đến hiện trường. Lính cứu hỏa đã cố định bé gái bằng dây an toàn và phá vỡ cửa sổ kính tầng 13 để kéo bé vào trong an toàn.
Video 2 giờ 2 phút trước

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi