Đi bộ quanh hồ, người đàn ông phát hiện con cá dài 1,5 mét và nặng khoảng 100 kg nổi trên mặt nước

Một con cá Arapaima dài khoảng 1,5 mét và nặng khoảng 100 kg được tìm thấy đã chết trong hồ tại Công viên Cesamar ở Palmas, Brazil. Sự việc đã thu hút sự chú ý của cư dân Rogério Paixão, người đã ghi lại khoảnh khắc này.

