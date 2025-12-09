Thót tim khoảnh khắc gấu hung dữ lao vào tấn công nhân viên sở thú và cái kết cả 2 đều bị thương

Một con gấu đen đã tấn công nhân viên sở thú tại Công viên Safari Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào ngày 7/12. Ban quản lý công viên cho biết cả nhân viên sở thú và con gấu đều không bị thương trong vụ việc.

