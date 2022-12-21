Thấy cá sấu khổng lồ lượn lờ trong đầy lầy người dần hò nhau vây bắt, khi kéo "chúa tể đầm lầy" lên bờ thì hốt hoảng trước cân nặng khủng

Con cá sấu bị bắt giữ được xác định là một cá thể cá sấu nước mặn, nặng tới 480kg và dài hơn 4m. Sự việc được ghi lại tại một ngôi làng ở tỉnh Surat Thani, Thái Lan.
Video 04:00 21/12/2022

Q.A (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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