Tai nạn nổ bình gas, cô dâu và chú rể tử vong ngay trong đêm tân hôn

Vụ nổ đã biến đêm tân hôn thành vụ tai nạn thương tâm. Cặp đôi mới cưới đang ngủ sau khi ăn mừng đám cưới thì vụ nổ bất ngờ xảy ra tại nhà họ vào khoảng 7h sáng ngày 11/1. Ngoài cặp đôi thì 6 người khác – bao gồm các thành viên gia đình và khách mời dự đám cưới đã ở lại qua đêm cũng đã thiệt mạng.

Video 2 giờ 52 phút trước 2 giờ 52 phút trước Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-no-binh-gas-co-dau-va-chu-re-tu-vong-ngay-trong-em-tan-hon-750843.html