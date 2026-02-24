Sư tử cái đối đầu kịch tính với sư tử đực gây sốt trên mạng xã hội và cái kết bất ngờ

Một khoảnh khắc hiếm hoi và đầy kịch tính về thế giới động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Gir, Ấn Độ. Sư tử đực thể hiện sự vượt trội bằng những tiếng gầm vang dội và ngôn ngữ cơ thể đầy uy quyền. Tuy nhiên, sư tử cái không chịu lùi bước, đáp trả sự hung hăng của nó với cường độ tương đương.
Video 1 giờ 27 phút trước

Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

