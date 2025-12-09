Sốc nặng trước cảnh tượng người đàn ông vô cớ đấm gục một phụ nữ trên phố

Trong clip, người phụ nữ lớn tuổi đang đứng gần cột đèn giao thông tại South Plympton để đợi băng qua đường vào chiều ngày 2/12 thì một người đàn ông tiến tới tiếp cận. Không rõ nguyên nhân, anh ta đấm người phụ nữ khiến bà ngã xuống đất rồi tiếp tục đi dọc theo vỉa hè như không có chuyện gì xảy ra.
Video 1 giờ 36 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

