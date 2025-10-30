Sập cầu khiến xe tải lao xuống dòng sông, tài xế may mắn thoát chết khiến người xem sợ thót tim

Chiếc xe quá tải đang thận trọng di chuyển qua cây cầu có vẻ ọp ẹp ở Maranhao, Brazil, vào ngày 24/10. Chỉ vài phút sau, cây cầu đổ sụp xuống khiến chiếc xe lật nghiêng và rơi xuống sông Alpergatas, trong khi những người chứng kiến sửng sốt la hét.

