Ra ao cho cá ăn, người đà ông bắt sống trăn khổng lồ nặng 26kg mắc kẹt trong lưới

Vào ngày 7/12, lực lượng cứu hộ từ Sawang Phakdee Trang, huyện Yan Ta Khao, tỉnh Trang, Thái Lan, nhận được báo cáo từ ông Suwong Thodrod, 70 tuổi, cư dân của tiểu khu Thung Khai, về việc một con trăn lớn đã bị mắc vào lưới đánh cá trong ao phía sau nhà ông vào sáng hôm đó.

