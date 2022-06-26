Quái xế không nghe theo hiệu lệnh, chở luôn công an đang đu trên kính chắn gió suốt quãng đường dài

Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ thì ra tín hiệu cho xe dừng lại và chỉ cho người lái xe rằng anh ta không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, người lái xe đã phản bác lại và bỏ chạy. May mắn là nam cảnh sát đã cố gắng bám chặt vào cần gạt nước của xe nên anh ta không bị ngã xuống đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quai-xe-khong-nghe-theo-hieu-lenh-cho-luon-cong-an-dang-du-tren-kinh-chan-gio-suot-quang-duong-dai-479102.html