Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Đoạn clip ghi lại từ giám sát cho thấy, khoảng 9h tối ngày 20/11, trên tầng 5 của một trung tâm thương mại ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc, người phụ nữ đã đi thẳng đến lan can và cố gắng nhảy xuống. Một người đàn ông gần đó đã nhanh chóng kéo cô lại. Tuy nhiên, lợi dụng lúc mất cảnh giác, người phụ nữ lại lao về phía lan can và ngã xuống, một tình huống rất nguy hiểm.

Theo Phụ nữ sức khỏe

