Phẫn nộ trước nam thanh niên túm tóc rồi tung "liên hoàn tát" với cô gái trong hầm gửi xe

Sự việc diễn ra tại một hầm gửi xe của một tòa nhà ở Thái Lan. Cô gái bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy lao đến giật tóc rồi tát liên tục đến chảy cả máu, hơn thế nữa tên này còn mạnh tay khống chế kéo cô lên xe nhưng đã bị một người phụ nữ lên tiếng can lại. Vụ việc vẫn còn chưa rõ nguyên nhân.

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