Nhìn ra vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng nằm dài trên mặt đất sau khi nuốt con lợn rừng

Hình ảnh ghi lại cho thấy con rắn khổng lồ với cái bụng phình to đang vật lộn để di chuyển trong một đồn điền cao su ở Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Ngay lập tức người dân gọi đội cứu hộ đã đến để bắt con trăn khủng dài khoảng 4m với cái bụng to khổng lồ nặng khoảng 40kg.
Video 1 giờ 2 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

