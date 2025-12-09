Nhìn ra ngoài vườn, người dân phát hiện cảnh tượng trăn khủng thò đầu và đuôi ra ngoài trong tình trạng bất thường

Người dân sống ở một khu chợ ở tỉnh Nonthaburi, Thái Lan cho rằng, họ xả nước nhưng không thấy chảy, cống ứng động nước. Thấy vậy họ bật nắp cống lên thấy cảnh tượng nổi ớn lạnh. Một con trăn khổng lồ mắc kẹt bên trong một đường ống nước hẹp.

