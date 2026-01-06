Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng với giá trị thật sự của món đồ

Người đàn ông lớn tuổi này cho biết đang làm công việc thu gom rác thải cho một tổ chức hành chính cấp xã. Những đồ vật mà ông mang đến để kiểm tra được nhặt từ các đống rác trong khi làm việc. Khi tính toán giá trị theo giá vàng, nó có thể được bán với giá cao tới 51.278 baht (42,9 triệu đồng).

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

