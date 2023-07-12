Người đàn ông 'chung tình' nhất quyết đòi kết bạn với loài cá đặc biệt, còn hẹn ước gặp nhau hằng năm

Rex Colubra (40 tuổi), đến từ phía bắc Wisconsin, Hoa Kỳ đã kết bạn với cá vược miệng nhỏ nước ngọt khi đi lặn vào tháng 9/2021. Thậm chí anh còn đặt tên cho con cá là Elvis. Cả hai gặp nhau hàng năm vào mùa hè khi Rex đến hồ nơi Elvis sống.

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