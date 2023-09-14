Lạnh người trước cảnh tượng 2 con trăn khủng chiến đấu ác liệt, bị thương ở cổ vẫn quyết không buông tại nhà dân

Video ghi lại khoảnh khắc hai con trăn đực dài khoảng 2,5 m đang đánh nhau trên hiên của một ngôi nhà ở Queensland, Australia. Cả 2 con trăn chiến đấu rất ác liệt, con nào cũng bị thương ở cổ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lanh-nguoi-truoc-canh-tuong-2-con-tran-khung-chien-dau-ac-liet-bi-thuong-o-co-van-quyet-khong-buong-tai-nha-dan-616488.html