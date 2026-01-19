Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Ngọn lửa đã thiêu rụi một trung tâm mua sắm nhiều tầng ở thành phố phía nam Pakistan ngay sau 10h tối ngày 17/1. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn do chập điện tại một trong các cửa hàng khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương.

Video 49 phút trước 49 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

