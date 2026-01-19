Kinh hoàng cảnh tượng cháy trung tâm mua sắm khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương

Ngọn lửa đã thiêu rụi một trung tâm mua sắm nhiều tầng ở thành phố phía nam Pakistan ngay sau 10h tối ngày 17/1. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn do chập điện tại một trong các cửa hàng khiến ít nhất 6 người tử vong, 20 người bị thương.
Video 49 phút trước

Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý Phim tài liệu hé mở những khoảnh khắc chưa từng công bố của Công Lý