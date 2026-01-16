Khoe khoang bắt được rắn hổ mang, người đàn ông quấn con rắn quanh cổ và tạo dáng trước khi bị cắn tử vong

Đoạn clip ghi lại tại huyện Rampur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, cho thấy một người đàn ông 50 tuổi khoe bắt được một con rắn hổ mang độc trên đường. Bất chấp những lời cảnh báo, ông quấn con rắn quanh cổ để quay clip. Con rắn đã cắn người đàn ông 3 lần và ông ta đã tử vong khi đang được điều trị tại bệnh viện.
Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

