Khoảnh khắc ấn tượng khi ngư dân câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét trên sông

Ngư dân chuyên nghiệp Jakub Wagner, ngôi sao của loạt phim truyền hình 'Warrior Fish' trên kênh National Geographic, đã khoe chiến lợi phẩm của mình khi bắt được một con cá trê khổng lồ. Cụ thể, anh đã bắt được một con cá trê dài 2,52 mét tại quê hương Cộng hòa Séc của mình.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

