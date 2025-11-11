Ít nhất 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng sau khi ban công của tòa nhà chung cư cũ đổ sập và rơi xuống ngôi nhà liền kề

Vụ tai nạn khiến 3 thành viên trong một gia đình đã tử vong và 3 người khác bị thương nặng vào ngày 8/11 tại Cuttack, Odisha, Ấn Độ, sau khi ban công của một tòa nhà chung cư cũ đổ sập và rơi xuống ngôi nhà liền kề ở khu vực Buxi Bazar.
