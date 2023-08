Hiện trường 'biển lửa' do hai xe container tông nhau, bốc cháy dữ dội ở Bình Dương

Sáng 10/7, Công an TP Thuận An và Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân hai xe container va chạm nhau rồi bốc cháy ngùn ngụt.

