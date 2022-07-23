Để giải cứu đồng loại, trâu rừng quyết chiến cùng bầy sư tử và cái kết

Nghe thấy tiếng kêu của đồng loại, một con trâu rừng khác trong đàn đã chạy đến, xông thẳng vào bầy sư tử khiến chúng phải bỏ chạy tán loạn. Trước sự uy hiếp của đối thủ, 6 con sư tử không dám manh động mà chỉ đứng từ xa quan sát tình hình. Tuy nhiên, con trâu rừng xấu số vẫn phải mất mạng vì vết thương quá nặng.
Video 23:29 23/07/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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