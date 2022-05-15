Đang đứng trên vỉa hè, người phụ nữ bất ngờ ngã gục vì bị sợi dây diện rơi trùng vai

Người phụ nữ đang đi trên vỉa hè tại Thành phố Nakhon Ratchasima (Thái Lan) thì bất ngờ một tia sáng lóe lên kèm theo tiếng nổ khiến cô và nhiều người xung quanh giật mình. Theo hình ảnh ghi lại, sợi dây điện 22.000V bất ngờ rơi trúng vai của người phụ nữ, tạo ra cầu lửa lớn kèm theo khói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dung-tren-via-he-nguoi-phu-nu-bat-ngo-nga-guc-vi-bi-soi-day-dien-roi-trung-vai-468970.html