“Con không đi học đâu”, “Con muốn một chiếc Mercedes G-Wagon hoặc một chiếc BMW”, bà mẹ tặng ngay chiếc Mercedes-Benz sang chảnh nhân dịp sinh nhật để tạo động lực thuyết phục con đi học

Farhana Zahra, người phụ nữ Malaysia, một nữ doanh nhân thành đạt, đã chia sẻ video quà mừng sinh nhật lần thứ 5 dành cho cô con gái của mình vào ngày 10/4 vừa qua: “Tôi đã mua chiếc xe mà con gái tôi muốn, vì vậy tôi hy vọng nó sẽ đi học và trở thành bác sĩ”. Cô cũng từng khoe khối tài sản kếch xù 500 triệu ringgit (khoảng 2.600 tỷ đồng) của mình trên TikTok. 
Video 17:30 17/04/2023

Thúy Nga | Theo Phụ nữ sức khỏe

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