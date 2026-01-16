Chứng kiến cảnh đàn cá rô đồng xếp hàng trật tự di chuyển trên đường, nhiều người vô cùng thích thú

Đoạn clip được ghi lại tại tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Trong clip, một đàn cá đen bóng đang di chuyển trên con đường làng lầy lội. Điều khiến nhiều người chú ý là đàn cá này di chuyển vô cùng thẳng hàng.

Video 2 giờ 49 phút trước 2 giờ 49 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

