Cãi nhau với bạn trai, người phụ nữ nhảy ra khỏi xe ô tô khiến người xem sợ thót tim

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h chiều ngày 2/1 dọc theo đoạn 1 đường Wenhua thuộc quận Banqiao, thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Những người chứng kiến nhanh chóng báo cho cảnh sát giao thông sau khi chứng kiến người phụ nữ nhảy từ xe xuống đường phố đông đúc.
Video 9 giờ 24 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

