Bị từ chối làm lành, người đàn ông lái xe máy đâm bạn gái cũ ngã xuống đường rồi bỏ chạy khỏi hiện trường

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 25/9, tại khu vực Kalpana Nagar, ở Indore, Madhya Pradesh, Ấn Độ. Hình ảnh ghi lại cho thấy một thanh niên đi xe máy đã cố tình tông vào bạn gái cũ sau khi cô từ chối lời đề nghị tiếp tục mối quan hệ của anh ta.

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

