Bị sư tử cắn trúng cổ họng rồi quật ngã xuống đất, linh dương bật dậy ‘lật kèo’ ở phút chót khiến ‘chúa sơn lâm’ một phen điêu đứng

Hình ảnh ghi lại cho thấy dù bị hàm răng sắc nhọn của sư tử cắn phập vào cổ, con linh dương chỉ còn nước nằm chờ chết. Tuy nhiên, nó bất ngờ không chịu nằm yên chờ chết mà lập tức bật dậy chiến đấu khiến kẻ săn mồi phải điêu đứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-su-tu-can-trung-co-hong-roi-quat-nga-xuong-dat-linh-duong-bat-day-lat-keo-o-phut-chot-khien-chua-son-lam-mot-phen-dieu-dung-633002.html