Bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông có hành động khiến cả bệnh viện hoảng loạn

Hôm 12/1, một tài xế xe điện 3 bánh tên Deepak, 39 tuổi, đã đến bệnh viện huyện Mathura để cấp cứu sau khi bị rắn cắn. Tuy nhiên, điều biến một chuyến cấp cứu thông thường thành một sự việc gây sốc là việc anh ta mang theo con rắn, giấu trong túi áo khoác.

Video 2 giờ 46 phút trước 2 giờ 46 phút trước Ái Vân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ran-ho-mang-can-nguoi-an-ong-co-hanh-ong-khien-ca-benh-vien-hoang-loan-751014.html