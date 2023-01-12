Bị kẻ trộm đột nhập vào nhà 2 lần để 'chôm đồ' nhưng bị bà chủ ‘đánh úp’ bằng tuyệt chiêu bí ẩn dù không lộ mặt

Vô tình xem camera kết nối qua điện thoại và phát hiện 3 thanh niên đi xe máy đang thực hiện hành vi trộm cắp trong căn nhà cho thuê ở huyện Hóc Môn - TPHCM. Người này lập tực nhấn chuông báo động dọa kẻ trộm bỏ chạy.

Video 04:28 12/01/2023 04:28 12/01/2023 Hoa Quỳnh Anh (T/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ke-trom-dot-nhap-vao-nha-2-lan-de-chom-do-nhung-bi-ba-chu-danh-up-bang-tuyet-chieu-bi-an-du-khong-lo-mat-545411.html