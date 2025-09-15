Bị giật túi xách, cô gái tung đòn hạ gục tên cướp trong tích tắc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người

Trong đoạn video đang lan truyền chóng mặt, gã đàn ông tiếp cận cô từ phía sau và giật túi xách. Nhưng Vargas không để hắn ta chạy thoát. Cô đã dùng võ thuật jiu-jitsu để khống chế tên cướp, vật ngã hắn xuống đất cho đến khi nhân viên nhà hàng gọi cảnh sát.

