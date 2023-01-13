Bẫy cá bằng trứng gà: Chỉ cần vùi trứng xuống cát cùng một 'dung dịch thần kỳ', cậu bé thu được kết quả khiến ai cũng ngỡ ngàng

Cậu bé khoét một chiếc lỗ nhỏ trên những quả trứng rồi đặt chúng xuống cát, đồng thời cho thêm một "dung dịch đặc biệt". Lát sau, cả họ nhà cá lũ lượt chui vào những chiếc bẫy trứng kia.
Video 13:18 13/01/2023

Hoa Quỳnh Anh (T/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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