Báo hoa mai đang ẩn náu trên cây bất ngờ nhảy xuống tấn công cảnh sát và diễn biến gay cấn phía sau

Căng thẳng bao trùm Kolhapur, Ấn Độ, sau khi một con báo hoa mai được phát hiện trong thành phố vào đêm muộn ngày 10/11. Các viên chức lâm nghiệp đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm, nhưng con vật đã trốn thoát trong nhiều giờ.

Video 1 giờ 49 phút trước 1 giờ 49 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bao-hoa-mai-ang-an-nau-tren-cay-bat-ngo-nhay-xuong-tan-cong-canh-sat-va-dien-bien-gay-can-phia-sau-746380.html