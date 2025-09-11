Đang lái xe, người đàn ông nhìn thấy cảnh tượng trăn đá khủng kéo lê thằn lằn vào bụi cây để thưởng thức bữa ăn

Trăn đá châu Phi là loài rắn lớn và khỏe mạnh. Chúng có thể dài tới 6 mét và nặng hơn 70 kg. Chúng được tìm thấy khắp vùng cận Sahara châu Phi và nổi tiếng với khả năng siết chặt con mồi đáng kinh ngạc.
