2 con linh dương đang đánh nhau quyết liệt, một con báo bất ngờ xuất hiện tấn công, xé xác con mồi không thương tiếc

Đoạn video ghi lại hai con linh dương đang dựa vào nhau trong một cuộc chiến đấu khốc liệt. Bất ngờ con báo lao vào cuộc chiến tấn công một trong hai con linh dương, tóm gọn nó trong một nỗ lực đầy kỹ thuật.
Video 11:00 18/09/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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