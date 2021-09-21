Nàng Henlen xinh đẹp, quyến rũ 'Cuộc chiến thành Troy' khoe dáng cực bốc bên bãi biển dù đã ở tuổi U50

Diane Kruger gây chú ý khi quay bộ phim Out Of The Blue ở Rhode Island (Mỹ) với bộ áo tắm phong cách retro thịnh hành từ những năm 50-70 của thế kỷ trước. Người đẹp sinh năm 1976 khiến khán giả phải trầm trồ với vóc dáng săn chắc, thon gọn dù đã ở tuổi U50.
Showbiz 21:30 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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