Nàng Henlen xinh đẹp, quyến rũ 'Cuộc chiến thành Troy' khoe dáng cực bốc bên bãi biển dù đã ở tuổi U50

Diane Kruger gây chú ý khi quay bộ phim Out Of The Blue ở Rhode Island (Mỹ) với bộ áo tắm phong cách retro thịnh hành từ những năm 50-70 của thế kỷ trước. Người đẹp sinh năm 1976 khiến khán giả phải trầm trồ với vóc dáng săn chắc, thon gọn dù đã ở tuổi U50.

