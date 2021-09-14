Mẹo đơn giản làm 'bắp cải cuốn tôm' cho bữa ăn gia đình, hứa hẹn khuynh đảo gia đình bạn trong thời gian dài

Lá bắp cải mềm bọc thịt tôm xay nhuyễn mang lại cho mâm cơm món ăn ngon miệng, hấp dẫn ngay từ miếng cắn đầu tiên. Món ăn lạ miệng, thơm ngon giúp cho bữa ăn gia đình bạn trở nên thích thú. Hứa hẹn món ăn này sẽ khuynh đảo gia đình trong thời gian tới.

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