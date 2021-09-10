Học làm món 'gỏi thịt heo chua' kiểu Thái kết hợp cũng sốt chua cay đặc biệt khiến bạn khó lòng mà bỏ qua

Moo Nam Tok là một món ăn đường phố phổ biến ở Thái Lan. Món gỏi hấp dẫn nhờ hỗn hợp sốt chua cay đặc biệt cùng thịt heo được chiên cháy cạnh. Với món ăn mang hương vị Thái sẽ khiến những chiếc dạ dày đói của gia đình bạn phải mong chờ thưởng thức ngay.

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