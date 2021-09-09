Học làm 'cơm dứa chà trong' vị chua ngọt của dứa và ngọt thơm của tôm, thịt gà khiến cả nhà bạn sẽ 'mê đắm mê đuối'

Không chỉ được bày biện bắt mắt, món cơm rang dưới đây còn mang lại nhiều hương vị như chua ngọt của dứa, bùi của hạt điều và ngọt thơm của tôm, thịt gà. Việc thay đổi thực đơn trong mâm cơm nhà bạn sẽ khiến cả gia cả sẽ trở nên hào hứng trong mỗi bữa ăn.

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