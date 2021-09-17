Anh chồng 'khốn khổ' khi có chị vợ quản lý chi tiêu hàng tháng 'cực căng', cư dân mạng phán ngay 'có vợ thế này thì khổ dài dài'

Tài chính chi tiêu hàng tháng đã chẳng được bao nhiêu mà mỗi thàng còn thêm thắt chặt như thế này thì các ông chồng biết sống làm sao đây. Các anh chồng mà có chị vợ như thế này chắc sẽ khổ dài dài.

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